اخبار دوليه – روسيا تقول دون أدلة إن أوكرانيا تصنع «قنبلة قذرة» نووية

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر لم تسمه قوله اليوم الأحد إن أوكرانيا قريبة من صنع سلاح نووي عبارة عن «قنبلة قذرة» باستخدام البلوتونيوم، لكن المصدر لم يذكر أي أدلة.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط بهدف «نزع سلاح» جارة بلاده الغربية الموالية للغرب وتطهيرها من «النازيين» ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ورد الغرب، الذي وصف ذلك بأنه ذرائع، بفرض عقوبات قاسية على موسكو وتقديم مساعدات عسكرية ضخمة وغيرها من المساعدات لكييف.
ونقلت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسية ووكالة إنترفاكس عن «ممثل هيئة مختصة» في روسيا اليوم الأحد قوله إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشرنوبيل النووية المعطلة والتي أُغلقتها السلطات في عام2000.
وقالت الحكومة الأوكرانية إنها ليس لديها خطط للانضمام مجددا إلى النادي النووي، وإنها تخلت عن أسلحتها النووية في عام 1994 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقبل الغزو بوقت قصير، قال بوتين في كلمة أبدى فيها العديد من الشكاوى إن أوكرانيا تستخدم الخبرة السوفيتية في صناعة أسلحة نووية، وإن هذا يرقى إلى الاستعداد لهجوم على روسيا.
ولم يذكر أدلة على هذا الزعم.
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