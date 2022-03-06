اخبار دوليه – أوكرانيا تقول أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدأت موسكو غزوها للبلاد في 24 فبراير شباط.

وفي اليوم السابق قدرت عدد القتلى الروس بأكثر من عشرة آلاف.