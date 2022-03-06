اخبار دوليه – المخابرات البريطانية: روسيا تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأحد إن القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية في تحديث «ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا».

وأضافت أن روسيا «ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول».

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية «استخدمت روسيا في السابق أساليب مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016 عندما وظفت كلا من الذخائر الجوية والأرضية» في هجماتها.