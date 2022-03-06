اخبار دوليه – روسيا: تدمير قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة طويلة المدى

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت وعطلت قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة. وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن «القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
«في صباح يوم 6 مارس تم تنفيذ الضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. تم تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكوستيانتينيف».
وأضاف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت أيضا منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس -300 وأن روسيا أسقطت عشر طائرات وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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