اخبار دوليه – رئيس منظمة الصحة العالمية يؤكد وقوع هجمات على مراكز طبية بأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد إن المنظمة أكدت وقوع «عدة» هجمات على مراكز للرعاية الصحية في أوكرانيا وأنها تتحقق من هجمات أخرى.

وقال في رسالة على تويتر إن الهجمات أوقعت عددا من القتلى والمصابين.

ومضى قائلا «الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وهي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني».

وفي رسالته الموجزة لم يورد تيدروس اسم روسيا التي بدأت غزوا لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.