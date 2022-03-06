محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
رأس معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2022 المنعقدة خلال الفترة من 1 حتى 9 مارس 2022م بمدينة جنيف في سويسرا.
وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات –خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية- أن المملكة وضعت خارطة طريق للريادة في المجال الرقمي؛ فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 قبل خمس سنوات حققت قفزات نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استثمرت فيها الحكومة أكثر من 15 مليار دولار نتج عنها العديد من الإنجازات.
وبين معاليه حرص المملكة على دعم تحقيق أهداف قطاع التقييس، لتعزيز آليات تطوير المعايير الدولية لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، مؤكداً أن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949م وفي مجلسه في عام 1965م، وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته، والمشاركة في محافله المختلفة، مشيراً إلى أن المملكة عازمة على مواصلة جهودها لمساندة الاتحاد واستمرار مواكبته للمستجدات والمتغيرات.
يُذكر أن الاجتماع الدوري للجمعية ينعقد كل أربع سنوات لتحديد التوجه العام لقطاع تقييس الاتصالات وبناء سياساته العامة وتشكيل لجان الدراسات والموافقة على برنامج عمله للأربع سنوات المقبلة، فيما تترأس المملكة المجموعة العربية لتقييس الاتصالات كما تسهم بدورها في أعمال الجمعية عبر ترؤسها العديد من لجان الدراسات بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، ومواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الاتصالات.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية
- أسعار العملات الرقمية.. عودة للمكاسب وسط تربص “الفيدرالي الأمريكي”
- اخبار الخليج - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الملتقى الثالث مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في الصحة
- «سينيكو» تعلن اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة
- حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ هيئة الاتصالات يرأس وفد المملكة في افتتاح أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في “جنيف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.