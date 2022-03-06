محافظ هيئة الاتصالات يرأس وفد المملكة في افتتاح أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في “جنيف”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

رأس معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2022 المنعقدة خلال الفترة من 1 حتى 9 مارس 2022م بمدينة جنيف في سويسرا.

وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات –خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية- أن المملكة وضعت خارطة طريق للريادة في المجال الرقمي؛ فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 قبل خمس سنوات حققت قفزات نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ استثمرت فيها الحكومة أكثر من 15 مليار دولار نتج عنها العديد من الإنجازات.

وبين معاليه حرص المملكة على دعم تحقيق أهداف قطاع التقييس، لتعزيز آليات تطوير المعايير الدولية لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، مؤكداً أن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949م وفي مجلسه في عام 1965م، وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته، والمشاركة في محافله المختلفة، مشيراً إلى أن المملكة عازمة على مواصلة جهودها لمساندة الاتحاد واستمرار مواكبته للمستجدات والمتغيرات.

يُذكر أن الاجتماع الدوري للجمعية ينعقد كل أربع سنوات لتحديد التوجه العام لقطاع تقييس الاتصالات وبناء سياساته العامة وتشكيل لجان الدراسات والموافقة على برنامج عمله للأربع سنوات المقبلة، فيما تترأس المملكة المجموعة العربية لتقييس الاتصالات كما تسهم بدورها في أعمال الجمعية عبر ترؤسها العديد من لجان الدراسات بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، ومواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الاتصالات.