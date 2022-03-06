أسعار العملات الرقمية.. عودة للمكاسب وسط تربص “الفيدرالي الأمريكي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 6 مارس 2022، في ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتصاعد ملاحقات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تصريحات “جيروم باول”

وعلق رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أثناء شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، بأنه يرى العملات الرقمية وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها.

وقال باول إن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، وأكد رئيس الفيدرالي أن العملات الرقمية للمضاربة وعلى الكونجرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية.

جاء ذلك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهوّر عملة الروبل.

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وأضاف باول أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر مع رصد المزيد من التطورات بشأن تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد.

وارتفعت العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الماضية بنحو 0.57%، لتسجل سوق الكريبتو مستوى 1.77 تريليون دولار.

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم “بيتكوين” حتى كتابة التقرير عند 39529 دولارا، مرتفعتة بنسبة 1.43%.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.18% مسجلًا 2651.2 دولار.

وقفز سعر الريبل XRP نحو 3.48% إلى مستويات 0.7461 دولار.

وزادت تيرا لونا LUNA/USD نحو 4.06% لتسجل مستويات 85 دولاراً.

وارتفعت كاردانو Cardano بنسبة 1.18% لتسجل 0.8546 دولار.

وزادت سولانا Solana بنسبة 0.24% إلى مستوى 88.33 دولار.

وصعدت بولكا دوت Polkadot بنسبة 2.28% إلى مستويات 17.06 دولار.

وانخفضت دوج كوين DOGE/USD بنسبة 0.37% إلى مستويات 0.1247 دولار.

بينما زادت شيبا إينو SHIB/USD بنسبة 0.41% إلى مستويات 0.0000243 دولار.