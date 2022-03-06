بدءا من اليوم إتاحة حجز تصاريح أداء العمرة في رمضان

تعلن وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" ابتداء من يوم الأحد 3 شعبان 1443هـ الموافق 6 مارس 2022، ويأتي هذا الأمر حرصا من الوزارة -والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن-على تسهيل الفرصة للتخطيط المسبق للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل.

كما دعت جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ضرورة الإستمرار بارتداء الكمامات أثناء أداء مناسك العمرة، إضافة إلى ضرورة إلغاء التصريح في حال رغبة ضيف الرحمن في تغيير الموعد، ثم إعادة الحجز حسب الوقت الجديد المرغوب به، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمينلأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

ونوّهت الوزارة أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة، ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب، علما أن حالة الكثافة العددية في الفترات، ستتضح عند تقديم الطلب في "اعتمرنا" و "توكلنا" وذلك بحسب ترميز الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها.