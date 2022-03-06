استمرار تأثير الأتربة المثارة على مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على باب المندب ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة وتتحول إلى جنوبية شرقية مساءً على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.