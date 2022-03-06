شكرا لقرائتكم خبر عن 293 جولة على المنشآت للتأكد من تطبيق الاحترازات بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية بصحة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي 293 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والمستشفيات والصيدليات والمختبرات والمراكز الصحية, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الجولات الميدانية شملت 63 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 129 زيارة على الصيدليات, و 66 زيارة للمجمعات التجارية, إضافةٍ إلى 20 زيارة تفتيشية على المراكز الصحية و 15 زيارة للمختبرات للتحقّق من تقيّدها بالاشتراطات والمعايير النظامية, مؤكدة استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية لكافة المواقع بمشاركة الجهات الحكومية المختصّة, للتأكد من تطبيق تعليمات وزارة الصحة.