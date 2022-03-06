اخبار الخليج – مقتل ما لا يقل عن ستة مع اجتياح إعصار وسط ولاية إيوا

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في إعصار اجتاح مدينة وينترست بولاية أيوا الأمريكية يوم السبت.

ونقلت صحيفة دي موين ريجستر عن مسؤولين محليين قولهم إن الإعصار اجتاح المدينة الواقعة جنوب غربي دي موين عاصمة الولاية في ساعة متأخرة من بعد الظهر مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة.

وتسببت العواصف العاتية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10500 شخص في دي موين.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الإعصار يثير رياحا تصل سرعتها إلى 332 كيلومترا في الساعة. وقالت على تويتر إن الوضع «خطير للغاية».