محمد بن مسعود - الدمام - أحيا الفنان حسين الجسمي واحدة من أروع حفلاته الفنية على مسرح الدانة، بحضور آلاف الجماهير. وقدم حسين الجسمي في أمسيته تشكيلة رائعة من ألبوماته المختلفة، التي تفاعل معها الجمهور كثيراً، والذي يطل عليهم للمرة الأولى من مسرح الدانة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – حسين الجسمي يشدو بروائعه في أمسية «الدانة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.