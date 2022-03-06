رفع ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة

ازالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وذلك بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامات.

وعملت الرئاسة منذ بداية الجائحة على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام ومن أهمها ملصقات التباعد الجسدي ، حيث تم في البداية اعتماد الملصقات على بعد مترين ثم مع منتصف المرحلة الثالثة تم تقليصها إلى المتر ونصف المتر.

وأسهمت الملصقات بشكل كبير في إنجاح عمليات إدارة التفويج والحشود ، وذلك من خلال الممرات ومسارات المطاف والسعي والمصليات وغيرها من الأمور التي استحدثتها الرئاسة للحفاظ على سلامة قاصدي ومرتادي البيت الحرام.