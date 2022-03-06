اليوم.. بدء الاختبارات الحضورية لجميع المراحل الدراسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

بدأت اليوم الأحد الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، والتي ستستمر حتى الخميس الموافق 7 شعبان.

وأنهت جميع المدارس الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، وسط التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية، حيث انتهت من تجهيز القاعات والساحات الداخلية المخصصة للاختبارات.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه لا يوجد اختبار عن بُعد لأي طالب أو طالبة، للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد جرى توجيه مدارس المرحلتين بأن الطالب غير المحصن يُستثنى من حضور الاختبار النهائي ولا يُمكّن من دخول المدرسة، ويعدّ غائبًا ويختبر مع طلاب الأعذار والمستثنين من اللقاح، في بداية الفصل الثالث إذا ثبت أنه محصن.

وتُعدُّ تلك الاختبارات الأولى حضوريًا للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بُعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، والحضورية الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد نجاحها في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وتسجيلها مؤشرات مميزة من حيث الاستعداد والأداء، والحفاظ على سلامة الطلبة والبيئة التعليمية.