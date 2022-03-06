“صحة المدينة المنورة” تنفّذ 293 زيارة تفتيشية على المنشآت الصحية والعامة خلال الأسبوع الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة نفّذت الفرق الرقابية بصحة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي 293 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والمستشفيات والصيدليات والمختبرات والمراكز الصحية, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الجولات الميدانية شملت 63 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 129 زيارة على الصيدليات, و 66 زيارة للمجمعات التجارية, إضافةٍ إلى 20 زيارة تفتيشية على المراكز الصحية و 15 زيارة للمختبرات للتحقّق من تقيّدها بالاشتراطات والمعايير النظامية, مؤكدة استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية لكافة المواقع بمشاركة الجهات الحكومية المختصّة, للتأكد من تطبيق تعليمات وزارة الصحة.

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