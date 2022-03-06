اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس سيكون معتدل مع بعض السحب ومغبر احيانا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلاً مع بعض السحب.

الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال الصباح وتكون متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد هذه الليلة.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر خلال النهار.

درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.

أعلى مد في الساعة 7:42 صباحاً وفي 8:10 مساء وأدنى جزر في الساعة 2:05 مساء وفي الساعة 2:21 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:55 صباحاً والغروب عن الساعة 5:41 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 8:14 صباحاً والأفول في الساعة 9:17 مساء.