زيلينسكي يحث مواطنيه على طرد القوات الروسية خارج البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلاده إلى طرد القوات الروسية خارج البلاد.
وقال زيلينسكي في رسالة فيديو «يجب علينا أن نخرج.. يجب علينا أن نقاتل كلما أتيحت لنا الفرصة. يجب على الأوكرانيين أن يخرجوا، كما في خيرسون أو بيرديانسك أو ميليتوبول، وأن نُخرج هذا الشر من مدننا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونُشرت تقارير خلال الأيام الماضية عن مدن أوكرانية ذكرها زيلينسكي؛ حيث وقف المواطنون العاديون غير المسلحين في وجه الوحدات الروسية وكان الاحتلال مؤقتا فقط. وقال إنه من المهم أيضا منع إقامة «جمهوريات شعبية» جديدة مثل منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
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