«بوتين» يصدر مرسومًا بتعويض عائلات قتلى جيشه في أوكرانيا وسوريا بـ 47 ألف دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرف تعويضات لأهالي قتلى الحرب التي يخوضها على أوكرانيا. وحدد “بوتين” المبالغ التي يتم صرفها لعائلات العسكريين القتلى وكذلك المصابين في الحرب، في مرسوم أصدره ونشرته وسائل الاعلام الروسية. وينص المرسوم على دفع مبلغ 5 ملايين روبل (47 ألف دولار) لعائلات ضحايا الجيش والحرس الوطني الروسي في العمليات العسكرية على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا وسوريا. ويقضي المرسوم كذلك بدفع تعويضات قدرها 3 ملايين روبل (28 ألف دولار) للعسكريين الروس الذين أصيبوا بجروح أثناء المشاركة في العمليات القتالية على أراضي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا وسوريا. أخبار قد تهمك

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