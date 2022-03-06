تسمم الماء.. ماذا تعرف عن هذه الحالة القاتلة؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد الخبراء أنه من الضروري معرفة الكمية الكافية من الماء يوميا لضمان الحصول على هذه الفوائد، حيث أن شرب الماء بطريقة خاطئة قد يسبب ما يعرف باسم “تسمم الماء”.

ويحدث تسمم الماء عندما تشرب الكثير من الماء بحيث لا تستطيع الكلى التخلص منه بالسرعة الكافية، لذلك تبدأ في تخفيف الشوارد، الصوديوم بشكل أساسي، في الدم. ويمكن أن يؤدي تسمم الماء إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه على الفور.

ويعد تسمم الماء حالة خطيرة وشديدة لأن مستويات الصوديوم في الدم تنخفض بسرعة، ما يسبب تغيرات عصبية مثل الهلوسة والارتباط. ويحتاج البالغون إلى شرب نحو 2.7 إلى 3.7 لتر من السوائل يوميا، والتي تأتي من الماء والمشروبات الأخرى والطعام.

وقد يحدث تسمم الماء من شرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء خلال فترة قصيرة، مثل ساعة أو ساعتين، بحسب لويس نيلسون، رئيس طب الطوارئ في كلية الطب في روتجرز نيو جيرسي.

يقول نيلسون إن تسمم الماء هو في الأساس متلازمة عصبية. وقد يؤدي الكثير من الماء إلى انتفاخ الدماغ وتعطيل الوظائف الطبيعية. وقد تشمل الأعراض المبكرة لتسمم الماء ما يلي: ” الصداع، الارتباك، الغثيان، التقيؤ، النسيان”.