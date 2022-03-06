هل يمكن السفر داخلياً باستخدام الهوية الرقمية في “أبشر” ؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن مدى إمكانية السماح بالسفر عبر الرحلات الداخلية باستخدام الهوية الرقمية في “أبشر “. وجاء ذلك ردا على استفسار متابعة قائلة: “هل يمكن السفر داخلياً بجواز منتهي الصلاحية ، وعدم وجود بطاقة هويه لصغر سن ابني ؟ ” . وأوضحت الشركة أن : “من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إحضار أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة للأطفال، كما يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق “أبشر أفراد” في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر ويجب أن تكون سارية الصلاحية” .

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