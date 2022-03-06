اخبار الرياضه السعوديه تونسي لـ«الفرسان»: نريد الانتصارات للصعود لدوري الكبار

محمد بن مسعود - الدمام - منح الجهاز الطبي لفريق الوحدة الضوء الأخضر للمهاجم سلطان السوادي للانخراط في التدريبات الجماعية، بعد شفائه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الجولتين الماضية 25 و26 في دوري الأولى، وأصبح أمر مشاركته في المباريات القادمة بيد المدرب الحبيب رمضان.

من جانب آخر، عقد المشرف على الفريق الكروي الأول المهندس توفيق تونسي اجتماعا مع اللاعبين بحضور الجهازين الإداري والفني، وطالبهم بمواصلة الانتصارات في المباريات القادمة، مؤكدا لهم أنه لا مجال للتعويض في ظل دخول 6 فرق على خط المنافسة «للصعود لدوري الكبار».

ميدانيا، ركز المدرب الحبيب رمضان على تنويع طرق الهجوم وغلق المساحات في منتصف الملعب استعدادا لمواجهة بعد غد (الثلاثاء) أمام الخلود في الجولة 27، وحذر من الوقوع في الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرصة وترجمتها إلى أهداف، فلا بد من الخروج بالنقاط الثلاث، خصوصا أن اللقاء على أرضنا وبين جمهورنا.