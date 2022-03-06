من جانب آخر، عقد المشرف على الفريق الكروي الأول المهندس توفيق تونسي اجتماعا مع اللاعبين بحضور الجهازين الإداري والفني، وطالبهم بمواصلة الانتصارات في المباريات القادمة، مؤكدا لهم أنه لا مجال للتعويض في ظل دخول 6 فرق على خط المنافسة «للصعود لدوري الكبار».
ميدانيا، ركز المدرب الحبيب رمضان على تنويع طرق الهجوم وغلق المساحات في منتصف الملعب استعدادا لمواجهة بعد غد (الثلاثاء) أمام الخلود في الجولة 27، وحذر من الوقوع في الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرصة وترجمتها إلى أهداف، فلا بد من الخروج بالنقاط الثلاث، خصوصا أن اللقاء على أرضنا وبين جمهورنا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه تونسي لـ«الفرسان»: نريد الانتصارات للصعود لدوري الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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