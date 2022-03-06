اخبار الرياضه السعوديه رينارد يضم البيشي لمعسكر «العروس»

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها أن مدرب المنتخب السعودي رينارد يتجه لضم النجم الاتحادي عبدالعزيز البيشي لقائمة الأخضر استعدادا لمباراتي الصين يوم (الخميس) 24 مارس الجاري على استاد الشارقة في الإمارات، وأستراليا يوم (الثلاثاء) 29 من الشهر ذاته على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيغيب عن معسكر الصقور الخضر القادم بجدة الثنائي سلطان الغنام من (النصر)، وعبدالإله المالكي من (الهلال) بسبب الإصابة، فيما ستشهد قائمة الأخضر عودة القائد سلمان الفرج بعد أن غاب في مباراتي عمان، واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان في المركز الثاني بـ18 نقطة، وأستراليا في المركز الثالث بـ17 نقطة.

ويسعى الأخضر للوصول للمونديال للمرة السادسة في تاريخه تحت قيادة المدرب الفرنسي رينارد، الذي يسير بالصقور الخضر نحو تحقيق التأهل والتواجد في المحفل العالمي القادم.