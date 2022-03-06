اخبار الرياضه السعوديه رينارد يضم البيشي لمعسكر «العروس»

وسيغيب عن معسكر الصقور الخضر القادم بجدة الثنائي سلطان الغنام من (النصر)، وعبدالإله المالكي من (الهلال) بسبب الإصابة، فيما ستشهد قائمة الأخضر عودة القائد سلمان الفرج بعد أن غاب في مباراتي عمان، واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
ويحتل منتخبنا الوطني المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان في المركز الثاني بـ18 نقطة، وأستراليا في المركز الثالث بـ17 نقطة.
ويسعى الأخضر للوصول للمونديال للمرة السادسة في تاريخه تحت قيادة المدرب الفرنسي رينارد، الذي يسير بالصقور الخضر نحو تحقيق التأهل والتواجد في المحفل العالمي القادم.
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