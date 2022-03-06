اخبار الرياضه السعوديه شباك النصر تقود إيغالو لـ«صدارة الهدافين»

محمد بن مسعود - الدمام - نجح مهاجم فريق الهلال إيغالو في الانفراد بصدارة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجل الهدف (15) في مرمى فريق النصر في مواجهة الديربي التي انتهت لصالح الزعيم برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة (24) في دوري المحترفين. ويطمح إيغالو في زيادة غلته التهديفية من خلال مباراة «الكلاسيكو» أمام فريق الاتحاد بعد غد (الثلاثاء) بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة (12) من دوري المحترفين، ومواصلة الانفراد بصدارة الهدافين، إذ يتواجد الثنائي البرازيلي تاليسكا (النصر)، ورومارينهو (الاتحاد) في المركز الثاني برصيد (14) هدفاً لكل منهما، ويحتل المهاجم التعاوني تاوامبا المركز الثالث برصيد (13)، والثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله وكريم البركاوي في المركز الرابع برصيد (11) هدفاً لكل منهما.

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