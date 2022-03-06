وسيتم العمل خلال العام الحالي على إدراج 24 شركة في السوق المالية، إضافة إلى رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16% بنهاية عام 2022، مع رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25.6% بنهاية عام 2022، عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية السعودية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ومن ضمن أهداف البرنامج إطلاق المنتج الادخاري الأولي المدعوم من الحكومة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات ادخارية لأهداف مختلفة، مع إطلاق إستراتيجية التقنية لتعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية، وإصدار قواعد مخاطر السيولة لشركات التمويل بهدف تعزيز إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل للمساهمة في استقرار ونمو القطاع، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية (سريع)، حيث ستشمل المرحلة الثانية العديد من الخدمات الإضافية للنظام. وسيتم العمل على إطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه تونسي لـ«الفرسان»: نريد الانتصارات للصعود لدوري الكبار
- اخبار الرياضه السعوديه رينارد يضم البيشي لمعسكر «العروس»
- اخبار الرياضه السعوديه شباك النصر تقود إيغالو لـ«صدارة الهدافين»
- قبل أن تستثمر في سوق الأسهم
- 200 ريال زيادة أسعار حديد التسليح
كانت هذه تفاصيل خبر استحداث منتجات مدعومة لتسريع تعافي المنشآت الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.