200 ريال زيادة أسعار حديد التسليح

وكشف موزعون معتمدون لـ«عكاظ»، أن المصانع الوطنية أخطرتهم بتعديل القوائم السعرية اعتبارا من شهر مارس الجاري، في خطوة متوقعة، خصوصا في ظل توقع الجميع بإعادة تقييم أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام عالميا، خصوصا أن آخر زيادة في الأسعار كانت في شهر يوليو 2021 عندما رفعت الأسعار بواقع 100 – 200 ريال للطن الواحد.
وأعلن الموزع محمود عبدالهادي، أن حديد التسليم مقاس 10 ملم بلغت قيمة الزيادة في أسعاره 200 ريال، بخلاف المقاسات الأخرى التي اقتصر الارتفاع بها على 100 ريال فقط، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن السوق لا تواجه نقصا في حديد التسليح، لقدرة المصانع المحلية على تغذية الأسواق بكميات وافرة، فضلا عن وجود طاقة إنتاجية لدى المصانع الوطنية قادرة على تلبية الطلب المحلي.
وأكدت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد استمرار صعود أسعار حديد الخردة عالميا ومحليا، بزيادة قدرها 40% العام الحالي، ليراوح السعر محليا ما بين 1200 – 1700 ريال.
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