السعوديه أمير القصيم يعزي القرعاوي في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لإمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين ببريدة الشيخ عبدالله القرعاوي، بوفاة حفيده الشاب عبدالرحمن بن محمد عبدالله القرعاوي.

وسأل الأمير فيصل بن مشعل، خلال زيارته منزل القرعاوي بمدينة بريدة، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.