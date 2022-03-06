شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تدعم استضافة إكسبو 2030 بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جمهورية غانا، أكوفو أدو، خلال استقباله المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له، دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.

ونقل قطان خلال اللقاء، أمس الأول، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غانا بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.