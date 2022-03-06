اخبار السعوديه

غانا تدعم استضافة إكسبو 2030 بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تدعم استضافة إكسبو 2030 بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جمهورية غانا، أكوفو أدو، خلال استقباله المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له، دعم بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.

ونقل قطان خلال اللقاء، أمس الأول، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غانا بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا