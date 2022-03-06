شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الهاتف الاستشاري بتعليم نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران متمثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وأوضح تعليم نجران أن فريقا من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي يقومون بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحا إلى الساعة الـ 12 ظهرا.