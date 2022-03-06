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إطلاق خدمة الهاتف الاستشاري بتعليم نجران

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الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران متمثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وأوضح تعليم نجران أن فريقا من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي يقومون بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحا إلى الساعة الـ 12 ظهرا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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