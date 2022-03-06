شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يفوز بجائزة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد الشرق الأوسط للتميز بإمارة دبي، عن فوز هيئة الهلال الأحمر السعودي، بجائزة المعهد الـ 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية، فرع تميز خدمات الرعاية الصحية الذكية، وذلك تقديرا لإنجازات الهيئة وممارساتها في مجال التحول المؤسسي الذكي.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن الجائزة تأتي تقديرا لجهود الهيئة الكبيرة في تطوير خدماتها الإسعافية وربطها بالتقنيات الذكية الحديثة، وبالأخص جهودها في إطلاق تطبيق المسعف الإلكتروني «منصة سجل النقل الإسعافي»، مبينا أن منصة سجل النقل الإسعافي، تهدف إلى استقبال البلاغات من قبل الفرق الإسعافية وتوجيهها من خلال الخرائط، كما تحتوي على معلومات المريض الرئيسة والفحوصات السريرية والتدخلات العلاجية، ما يساعد المسعفين بشكل كبير في التعامل مع الحالات التي يباشرونها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن عدد التقارير الإلكترونية التي أنشئت عبر المنصة في عام 2021 بلغ أكثر من 759 ألف تقرير إسعافي، استفاد من خدماتها أكثر من 7 آلاف مسعف، عبر الربط مع 232 مستشفى بمختلف مناطق المملكة.