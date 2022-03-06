شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جائزة الخريجين الرواد بالجامعة الإسلامية في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الأمير د. ممدوح بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أمس الأول، جائزة الخريجين الرواد لخريجي الجامعة التي تنص على تكريم ثلاثة من خريجي الجامعة الإسلامية المتميزين سنويا في ثلاثة مسارات «الابتكار - التنمية المستدامة - ريادة الأعمال» بهدف تعزيز التواصل الإيجابي الفعال بين الجامعة وخريجيها مع تحفيزهم لبذل الجهود في تنمية أوطانهم ونفع شعوبهم.

وأوضح وكيل الجامعة للتعاون الدولي والتبادل المعرفي د. حسن العوفي أن المسابقة ستعلن الفائزين بناء على نتائج التصويت من قبل اللجنة العليا للجائزة والمصوتين وسوف يتم تكريمهم في حفل التخرج السنوي، مبينا أن جائزة الخريجين الرواد هي جائزة سنوية تقدم لخريجي الجامعة الإسلامية المتميزين في جميع المراحل الدراسية ومختلف المجالات العلمية والعملية منذ تأسيسها وحتى الآن، وأن مستهدفات الجائزة هي تعزيز تواصل الجامعة مع خريجيها.