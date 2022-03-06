شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تحديث البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي اجتماعها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وبمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، في الرياض.

وتضمن الاجتماع الذي يهدف إلى تفعيل أعمال اللجنة واعتماد تحديث البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، عدة محاور رئيسية بشأن أعمال اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، والمصادقة على التعديلات المدخلة على الإصدار الثاني من البرنامج، كما تخلل الاجتماع عرض مرئي عن مفهوم التسهيلات في سياق النقل الجوي ونبذة عن البرنامج الوطني للتسهيلات والأعمال الحالية للهيئة والتطلعات المستقبلية للجنة التي من شأنها تحسين الحركة في المطارات، وتطوير التقنيات المستخدمة لتسريع الإجراءات الأمنية، وتخليص البضائع، ومراجعة تطبيق الأنظمة الدولية لتحقيق الأثر الإيجابي للمساهمة الفعالة في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.