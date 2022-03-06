شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشكر القيادة لرفع الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع وزير الصحة م. فهد الجلاجل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، الذين جعلوا صحة الإنسان أولا. وقال: إن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اليوم دليل واضح على النجاحات المتتالية التي يسجلها وطننا الغالي، والتي تجعلنا على مشارف انتهاء الجائحة بحول الله، مشيرا إلى أن الوعي الصحي الذي يعيشه المجتمع أسهم بشكل كبير في التصدي للجائحة، وخاصة في رفع معدلات تحصين المجتمع لتصل نسبة التحصين لمن هم فوق 12 سنة إلى 99 %. وأكد أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- لم تدخر أي جهد أو دعم لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.