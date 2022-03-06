شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 200 فرد.. «امشي 30» تعزز ثقافة الرياضة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 200 شخص من الجنسين «صغارا وكبارا»، في فعالية اليوم الوطني للمشي، التي فعلها تجمع الشرقية الصحي ممثلا بشبكة القطيف الصحية، تحت شعار «امشي 30»، لمدة 30 دقيقة على كورنيش المجيدية بالقطيف.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بشبكة القطيف الصحية مريم المشامع، إن الهدف من الفعالية نشر ثقافة المشي وممارسة الرياضة باستمرار ويوميا ولمدة أقلها 30 دقيقة. لافتة إلى مشاركة 4 من مشائي القطيف، و2 من الأندية، و54 متطوعا من الصحة والتعليم والجهات الأخرى.

وبينت أن الفعالية تضمنت 8 أركان صحية تصب جميعها حول أهمية المشي والرياضة، وهي: محاربة السمنة، والتغذية والرياضة، وركن الألعاب الرياضية، والألعاب الحركية، وألعاب الأطفال، والصحة المدرسية، واعرف أرقامك، والعلاج الطبيعي، والضغط والسكر. لافتة إلى اكتشاف 3 حالات سكر مرتفع تم تحويلهم للعيادة الصحية. وأشارت إلى التفاعل الكبير من الجمهور للمشاركة في الفعالية سواء للمشي، أو للتنظيم والتطوع.