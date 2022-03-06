شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف متقدم لدراسة «الصحة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه يوجد بالمملكة 28 معهدا معتمدا لدراسة برامج السلامة والصحة المهنية، وبلغ إجمالي المتقدمين 19360، ووصل عدد مَن أتموا التدريب 4167، مناشدا جهات التدريب المعتمدة بإضافة التخصص، لتوفير كوادر بشرية مؤهلة.

ولفت إلى وجود برنامج «كوادر»، وهو مبادرة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع «هدف»، وبإمكان الجميع الالتحاق بها على اختلاف المؤهل العلمي الأخير، مبينا أنه يراجع فريق من المختصين الطلب وفق معايير محددة، كما توجد معايير للاعتراف بالتعليم المسبق «المطابقة».

من جانب آخر، شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بركن تعريفي توعوي في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك للتعريف ببرامج السلامة والصحة المهنية، والرد على استفسارات الحضور، كما شارك بورشة عمل قدمها المشرف على جودة العمليات الرقابية وممثل إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الشرقية محمد القطان.

وتحدث القطان عن السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية والموافقة الكريمة على تأسيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والمكون من 16 جهة حكومية ذات العلاقة وبرئاسة وزير «الموارد البشرية». كما تناول أبرز أدوار المجلس ومنها مراجعة التشريعات واللوائح، وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين، وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات مع تطوير وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني مع تنمية القدرات ومراجعة التقارير.