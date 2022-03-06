شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن مشروعات بلدية وتنموية بالجبيل.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، عددا من المشروعات البلدية والتنموية والاجتماعية في محافظة الجبيل.

وتتضمن المشروعات، تدشين مقر اللجنة الفرعية للدفاع المدني، ومشروع التلال، ومشروع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، إلى جانب مشروعات بلدية لتعزيز معايير الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة. كما سيشرف سمو أمير المنطقة الشرقية حفل تخريج طلاب كليتي الجبيل الصناعية والجامعية.