شكرا لقرائتكم خبر عن 230 متدربا لأساسيات التواصل بلغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 9 نسخ من البرنامج التدريبي لأساسيات التواصل بلغة الإشارة السعودية ، وبلغ عدد المشاركين فيها 230 متدربا ومتدربة، ولا تزال مستمرة، بما يكفل تقديم خدمة متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية «الصم وضعاف السمع» وقضاء احتياجاتهم عند مراجعتهم للجهات على أكمل وجه.

ووقّع فرع وزارة ممثلا بقطاع التنمية الاجتماعية مؤخرا، مذكرة تفاهم مشترك مع جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم، لتوحيد الجهود بين الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في جميع المجالات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية «الصم وضعاف السمع»، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم والسعي إلى دمجهم مع المجتمع، وذلك بتكاتف الجهود والخدمات وتكامل الأدوار.

وأكد مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل، أن توقيع هذه المذكرة يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسمع تحت شعار «اعتنِ بسمعك، وانعم به مدى الحياة»، كما يأتي امتدادا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على تحسين الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع ومنها مبادرة البرنامج التدريبي لأساسيات التواصل بلغة الإشارة السعودية، التي تبناها قطاع التنمية الاجتماعية من يونيو 2021.