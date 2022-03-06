شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» من مجمع الفرسان بالدمام: نهدف لبناء جيل تعليمي ينافس عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، خلال زيارته، أمس، مجمع الفرسان التعليمي بالدمام، بالدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوصول إلى نماذج نوعية ومتميزة، تبني جيلا ينافس عالمياً، ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة تعليم الشرقية في الإشراف والتنفيذ.

ويعد المجمع أحد المشروعات التسعة المبنية بطريقة النموذج التطويري، وجرى إنجازه خلال 8 أشهر فقط.

وتستهدف المشروعات المناطق ذات الكثافة العالية، والتي تنفذها شركة تطوير المباني، لأول مرة على مستوى المملكة بواقع 5 مشاريع في المنطقة الشرقية و3 بمحافظة الأحساء، وواحد بمنطقة جازان.

واطلع الوزير على أبرز مرافق المجمع الذي صُمم بمواصفات عالية وبطاقة استيعابية تصل إلى 720 طالباً وعدد 24 فصلاً دراسياً، إلى جانب صالة رياضية داخلية وملعب خارجي، ومعملين للنشاط والحاسب الآلي ومقصف مدرسي وقاعة للبرامج والفعاليات وغيرها من المرافق الخدمية ذات المواصفات النوعية.

وشاهد خلال جولته عرضاً مرئياً يرصد مراحل تنفيذ المشروعات التعليمية الخمسة المبنية بتقنية البناء الجديدة في المنطقة، بطاقة استيعابية 3600 طالب وطالبة، كما اطلع على مراحل بناء مشاريع تعليمية أخرى على مستوى مدن ومحافظات الشرقية.

من جهته، أشاد مدير عام التعليم بالمنطقة د. سامي العتيبي بالمنجزات النوعية التي حققتها وزارة التعليم لبناء منظومة تعليمية متكاملة تواكب جميع التطورات التي يشهدها العالم في مجال التعليم، منوهاً بالعمل الدؤوب لوزير التعليم في تطوير المنظومة، وإطلاق العديد من البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.​