شكرا لقرائتكم خبر عن 90 طالبة يطورن تصاميم حدائق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت 90 طالبة بكلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في تصميم وتطوير الحدائق في حاضرة الدمام.

وذكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد الحربي خلال حفل تكريم الطالبات أن بادرة «حدائق» ما هي إلا امتداد وامتثال لتوجيهات حكومتنا الرشيدة نحو ضرورة المحافظة على البيئة والسعي الحثيث على تحسينها وتقليل آثار التغير المناخي وفق رؤية سمو ولي العهد -يحفظه الله-، التي تم الإعلان عنها قبل ما يقارب العام من الآن تحت مسمى «السعودية الخضراء».

وأوضحت عميدة كلية التصاميم د. مي شكري أن إجمالي الأعمال 24 عملا، لافتة إلى طرح الأمانة فكرة إعادة تأهيل الحدائق في محافظة الخبر، وهو ما استجابت له مجموعة من الطالبات. وأكدت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم، حرص العمادة على تعزيز وترسيخ مفاهيم خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأبعاد والمستهدفات الإستراتيجية الوطنية بشكل عام والجامعية على وجه الخصوص؛ وذلك من خلال وضع السياسات المنظمة للخدمات المجتمعية.