شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض مصاب بجلطة رئوية حادة في مواساة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز طبي جديد، نجح الفريق الطبي بمستشفى المواساة - الخبر تحت إشراف الدكتور أحمد النعمي استشاري الأشعة التداخلية، في إنقاذ حياة مريض أصيب بجلطة رئوية حادة بعد نجاح عملية غير جراحية عن طريق القسطرة العلاجية لإزالة جلطة في الشريان الرئوي.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات المعقدة التي تتطلب تدخلا سريعا، حيث تعتبر نسبة الوفاة فيها مرتفعة إذا لم يتم علاجها وإزالة الجلطة بسرعة.

وفور وصول المريض إلى مستشفى المواساة بالخبر، تم نقله إلى قسم العناية المركزة، وتمت متابعة الحالة في وقت سريع وقياسي حيث أجريت للمريض الأشعة المقطعية وأشعة السونار للقلب، ثم نقل لقسم القسطرة وباستخدام أحدث الأجهزة «prembera» لإزالة وشفط الجلطات تحت تخدير موضعي عن طريق الوريد الفخذي.

وبفضل الله، ثم بمتابعة الفريق الطبي، استقرت حالة المريض، وتحسنت نسبة الأكسجين مباشرة لديه، مع تحسن واضح في علاماته الحيوية، ليتماثل للشفاء بشكل كامل ولله الحمد.

يذكر أن شركة المواساة للخدمات الطبية تحرص على استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، لتوفير أفضل رعاية صحية للمرضى.