شكرا لقرائتكم خبر عن 526 مراجعا لمستشفيات الشرقية بسبب الغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع الشرقية الصحي عن مراجعة 526 حالة للمستشفيات التابعة له، منذ بداية موجة الغبار التي تجتاح المنطقة، منها 6 حالات راجعت مجمع الدمام الطبي منذ بداية يوم الجمعة وحتى مساء أمس، و97 حالة أمراض تنفسية بمستشفى عنك العام، و57 للطوارئ بمستشفى مليجة، منها: 20 مراجعا الخميس الماضي، و30 الجمعة، و7 مراجعين حتى مساء أمس، بالإضافة إلى 51 مراجعا للطوارئ بمستشفى رأس تنورة ليومي الجمعة والسبت، و30 مراجعا للطوارئ بمستشفى صفوى يومي الجمعة والسبت.

وبلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى الرفيعة، 48 على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت، إضافة لـ 180 بمستشفى الخفجي العام.

‫‬وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ (اليوم)، أن تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية مستمر إلى الثلاثاء، ويتوقع أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية اليوم وغدا على مناطق: «الرياض، الشرقية، نجران».

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ(اليوم)، تأجيل فعاليتي «الدمام تمشي» و«صفوى تمشي»، إلى يوم السبت القادم، بسبب موجات الغبار.