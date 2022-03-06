شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تعليق جميع الرحلات القادمة للمملكة وإلغاء فحص PCR والتباعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا ، اعتبارا من أمس، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة، وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم ـ ولله الحمد ـ في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

الحرمان الشريفان

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أن القرار يشمل إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيه، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن «المغلقة والمفتوحة» والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة، إضافة إلى عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات، قبل القدوم إلى المملكة.

تأشيرات الزيارة

وبين المصدر أنه يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها، وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس خلال فترة البقاء في المملكة، إضافة إلى إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي، ورفع تعليق القدوم المباشر للمملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية «جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية».

برنامج التحصينوأكد المصدر على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.

استمرار إجراءات التحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

إلغاء الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي