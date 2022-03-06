شكرا لقرائتكم خبر عن 283 إصابة بـ «كوفيد 19».. و«الحرجة» تواصل الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر إصابات كورونا بالمملكة انخفاضه، ليسجل أمس، 283 حالة مؤكدة، ترفع الإجمالي إلى 747119 إصابة، منذ بدء الجائحة، فيما تراجعت الحالات الحرجة إلى 443 حالة، و«النشطة» إلى 11237.

وأوضحت إحصائية الوزارة تعافي 525 حالة، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 726876 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 9006، بإضافة حالة وفاة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.