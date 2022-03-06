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283 إصابة بـ «كوفيد 19».. و«الحرجة» تواصل الانخفاض

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الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر إصابات بالمملكة انخفاضه، ليسجل أمس، 283 حالة مؤكدة، ترفع الإجمالي إلى 747119 إصابة، منذ بدء الجائحة، فيما تراجعت الحالات الحرجة إلى 443 حالة، و«النشطة» إلى 11237.

وأوضحت إحصائية الوزارة تعافي 525 حالة، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 726876 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 9006، بإضافة حالة وفاة جديدة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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