مصر تسجل 1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مصر 1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته ووفاة 10 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 489876 من ضمنهم 419894 حالة تم شفاؤها، و 24172 حالة وفاة.

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