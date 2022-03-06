كندا تطلب من رعاياها مغادرة روسيا بسبب الوضع الأمني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
طلبت كندا من رعاياها يوم السبت مغادرة روسيا في الوقت الذي ما زالت فيه الرحالت الجوية التجارية متوافرة قائلة إنه ال يمكن التكهن بالأوضاع الأمنية وإن الوضع يمكن أن يتدهور بشكل مفاجيء.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في تحذير للسفر “أصبح توافر الرحالت الجوية محدودا للغاية قد تصبح قدرة سفارتنا على تقديم الخدمات “القنصلية في روسيا محدودة للغاية .
وفرضت كندا، مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، عقوبات واسعة على روسيا بعد غزو أوكرانيا
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