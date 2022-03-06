القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 5 مقاتلات روسية و4 مروحيات خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها تمكنت من إسقاط 5 مقاتلات روسية و4 مروحيات أمس السبت، وفقا لـ”العربية عاجل”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا، متابعا: “دمرنا الكثير من المستودعات في أوكرانيا التي تضم أسلحة غربية”.
وقال بوتين “أي محاولة لفرض حظر طيران جوي من أي طرف سنعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب”، مشددا على أن الجيش الروسي قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه فى إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الروسي “سنفعل كل التأمينات الاجتماعية للمتضررين في قطاع الأعمال من العقوبات الغربية”.
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