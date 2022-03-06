الخارجية الأمريكية تطالب مواطنيها بمغادرة روسيا بأي وسيلة على الفور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها المتواجدين في روسيا، بمغادرة موسكو فورًا بأي وسيلة.
وقالت الخارجية في بيان لها: على المواطنين الأمريكيين الموجودين في روسيا مغادرتها فورا بأي من الوسائل المتاحة.
وأوضحت السفارة في بيانها أن قدرة سفارتها في موسكو على مساعدة المواطنين الأمريكيين محدودة.
وكانت الولايات المتحدة، دقت أجراس الإنذار لرعاياها بمغادرة روسيا وسط الحرب القائمة مع أوكرانيا، قبل أيام.
وقالت السفارة الأمريكية في روسيا اليوم الأحد إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين في روسيا التفكير في المغادرة على الفور بسبب تراجع عدد الرحلات الجوية المتاحة في البلاد.
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