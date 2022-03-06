محمد بن مسعود - الدمام - أول دولة عربية تعلن السماح دخول الأوكرانيين إلى أراضيها بدون تأشيرة ومنحهم اقامات
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، أن الأردن قرر السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية وأقربائهم دخول المملكة من دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مُؤقتة لأسباب إنسانية.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها ، إن قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين إلى الأردن يأتي ضمن إجراءاتٍ ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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وكانت دول عربية أخرى اتخذت إجراءات للتعامل مع الأوكرانيين العالقين في أراضيها بعد اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية.
وفي مصر، قررت السلطات تمديد إقامات السائحين الأوكرانيين، على أن تكون إقامتهم مجانية على نفقة المنشأت السياحية التي يقيمون فيها.
ويوم السبت، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فليبو غراندي، إن عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا من المرجح وصوله إلى أكثر من 1.5 مليون لاجئ هذا الأسبوع.
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