لاوتارو يتشبّث بالأمل قبل موقعة ليفربول

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان عن سعادته الغامرة بعدما سجل هاتريك من أصل 5 أهداف، وقع عليها فريقه مساء الجمعة في مواجهة ساليرنيتانا ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وعن كرته التي ضربت العارضة في مطلع المباراة، قال لاوتارو: «عندما اصطدمت بالعارضة، قلت: لن يكون يومي».

وتابع «لقد كان الأمر ثقيلا بالنسبة لي (الغياب عن التهديف)، أنا أعيش من أجل التهديف ومساعدة الفريق.. عندما لا أسجل أعود حزينا، اليوم الأمر عكس ذلك، لأن إنتر قد فاز، ولأنني أعدت اكتشاف المرمى، وهو أمر مهم».

وأضاف الأرجنتيني الدولي: «النقد جزء من اللعبة.. عندما نفوز يكون الأمر سهلا، وعندما نخسر يكون علينا أن نظهر أننا فريق قوي».

ويخوض إنتر الثلاثاء المقبل مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ليفربول بعد الخسارة 0-2 في الذهاب.

لكن لاوتارو واثق من أن الفوز في مباراة أمس الأول أمام ساليرنيتانا قد يساعد الفريق في المواجهة المرتقبة.

وقال نجم التانجو، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: «هذا ممكن. سنحاول التعافي ذهنيا وبدنيا، وسنحاول اجتياز هذا الدور (في دوري الأبطال).. هذا هو هدفنا».