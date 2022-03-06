ديبالا: البيانكونيري سيناضل للفوز بلقب «الكالتشيو»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أن فريقه «البيانكونيري» الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، سيناضل للفوز بلقب السيري «آ» الكالتشيو، لأنه «لا تزال هناك مباريات كثيرة» من بينها مواجهة إنتر ميلان.
واختلف ديبالا مع مدربه ماسيلميانو أليجري، الذي أكد في 10 فبراير الماضي، أن لقب الدوري «بعيد عن متناولنا».
وقال الدولي الأرجنتيني في تصريحات لصحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»: «في رأيي، نحن اليوفي ونأمل الأفضل. وعلينا لعب مباراة إنتر على أرضنا».
وأستأنف اللاعب، التدريبات مع الفريق وسيكون حاضرا في مباراة سبيزيا بعد أسبوعين من الغياب، لم يشارك خلالهما في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام فياريال.
وقال اللاعب: «لقد عدت للفريق. أتمنى أن أستطيع اللعب كل المباريات من الآن لنهاية الموسم. في دوري الأبطال نلعب أمام فريق صعب، لكننا نلعب على أرضنا بكل الدعم من جماهيرنا».
وأكد أن «اليوفي يجب أن يؤمن دائما بالسكوديتو».
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