معاناة نجم بايرن ميونخ تقترب من النهاية

محمد بن مسعود - الدمام - اقتربت نهاية معاناة الألماني ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ ليصبح على مشارف العودة للظهور مع فريقه في الأسابيع المقبلة.

الدولي الألماني لم يظهر في مباريات الفريق البافاري منذ ديسمبر الماضي، بسبب معاناته من تهيج في وتر الرضفة.

وبعد فترة طويلة من الغياب، عاد جوريتسكا مؤخرا للتدرب فوق العشب بالكرة، حيث لم تظهر عليه أي آلام عند تغييرات الاتجاهات أو الركض بسرعة قصوى في المسافات القصيرة.

من جانبه، أكد جوليان ناجلسمان مدرب بايرن في تصريحات لموقع «سبورت1» تعافي جوريتسكا بنسبة كبيرة من الآلام التي يعاني منها.

مع ذلك، رفض المدرب الألماني تحديد موعدا لعودة صاحب ال27 عاما، حيث قال «إنه على الطريق الصحيح، وربما يمكنه المشاركة في أجزاء من المران الجماعي في غضون أسبوع أو اثنين».